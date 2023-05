Metal Gear Solid 3-remake bekreftet med teasertrailer

Ryktene om en remake av Metal Gear Solid 3: Snake Eater hadde allerede gått en stund da Konami fjernet Metal Gear Solid 2 og 3 fra digitale butikker tilbake i 2021, men lovet at de ville komme tilbake i en eller annen form, så jeg var ikke den eneste som tok dette som nærmest en bekreftelse på remastere og remaker. De tok seg definitivt likevel tid før de dukket opp.

Konami har endelig bekreftet at Metal Gear Solid 3: Snake Eater får en remake på PC, PlayStation 5 og Xbox Series en gang i fremtiden. Denne vil bli kalt Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, eller Metal Gear Solid Delta: Snake Eater om du vil, så det virker som om selskapet holder døren åpen for andre remaker etter denne.

Det er vanskelig å si om dette vil være en remake i samme stil som Final Fantasy VII: Remake, Resident Evil 2 eller The Last of Us: Part I, for en av de få tingene vi blir fortalt er at Metal Gear Solid Δ: Snake Eater vil "være en trofast gjenskapelse av den originale historien og spilldesignet, mens den utvikler spillingen med fantastisk grafikk og en sømløs brukeropplevelse", samt "også legger til nye elementer".

Likevel, det faktum at Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 vil bestå av Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty og Metal Gear Solid 3: Snake Eater når den lanseres på "de nyeste plattformene" i høst får det til å virke som om oppgraderingene og endringene i sistnevnte nyinnspilling vil være betydelige. Spesielt hvis vi også tar skjermbildene nedenfor i betraktning.

Hva slags endringer vil du se, og hva bør Konami absolutt ikke endre?