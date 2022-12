Kojima sitt Xbox-spill fikk han til å høres gal ut

Med spill som Lunar Knights, Metal Gear Solid: Peace Walker, Silent Hills aka P.T. og Death Stranding er det forståelig at mange mener Hideo Kojima og de som arbeider med han er noen av de mest kreative store spillskaperne der ute, men på grunn av suksessen til mange av spillene er det fort gjort å glemme at utviklerne og utgiverne ofte har tatt store sjanser med disse. Derfor er det greit med en påminnelse.

I et intervju med IGNs Shuka Yamada forteller Kojima-san at mange store utgivere tydeligvis mente han var gal og takket nei da de fikk høre ideen bak det mystiske Xbox-spillet som endelig ble bekreftet i sommer. Microsoft var derimot mer åpne for konseptene, så det er altså de som skal hjelpe til med både teknologien og utgivelsen av det som visstnok er et spill som skal ta nytte av selskapets nettskyteknologi.