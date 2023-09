Kojimas hemmelige Xbox-spill er godt i gang

Selv om det på forhånd hadde gått rykter om at Kojima Productions var i ferd med å utvikle et spill for Xbox Game Studios som på en eller annen måte var avhengig av skyen, var det likevel en stor overraskelse da prosjektet ble annonsert i fjor.

HQ

Selv om vi fortsatt vet svært lite om det, ryktes det at det er et skrekkspill som heter Overdose. Dessverre vil det nok ta lang tid før vi får mer informasjon om prosjektet, ettersom Xbox-sjef Phil Spencer besøkte Kojima productions allerede i mars "for å starte en spennende reise fremover".

Under forrige ukes Tokyo Game Show og i dag fikk vi imidlertid et lite livstegn da Game Watch spurte Spencer om spillet, hvorpå han svarte at det går bra, men at det ikke er klart til å vises frem. I dag besøkte han også Kojima Productions sammen med andre ledere fra Xbox-teamet, og Hideo Kojima delte noen bilder på X fra dette besøket.

Siden det er et Hideo Kojima-spill, vet vi at det blir noe unikt, og vi gleder oss til å se mer av det, selv om vi antar at studioet vil fokusere på å fullføre Death Stranding 2 først. I det minste betyr slike livstegn at vi vet at Kojimas hemmelige prosjekt går videre og ikke er lagt på is, kansellert eller noe slikt.