Köln utvides til en Counter-Strike 2 Major for sitt 2026-arrangement

ESL har kunngjort at for 2026 Counter-Strike 2 sesongen, vil den utvide og utvikle sin årlige Köln-baserte turnering, og overføre den fra en IEM-turnering i slutten av juli / begynnelsen av august til en massiv Major som vil skje i juni måned.

Jepp, vi får ikke bare IEM Köln i 2026, snarere vil det være IEM Cologne Major, alt i et forsøk på å feire et tiår med vertskapshandling i den tyske byen. Det vil inneholde 32 av de beste lagene fra hele verden og vil se en premiepott på 1.25 millioner dollar på hånden, med all handlingen som skjer på LANXESS arena i byen mellom 2. og 21. juni.

Når vi snakker om å feire et tiår på Cathedral of Counter-Strike med en Major, har ESL FACEIT Groups direktør for spillsystemer, Marc Winther, uttalt: "IEM Köln har etablert seg som en hjørnestein i konkurransedyktig Counter-Strike, med hver utgave med de beste lagene, uovertruffen energi og det beste publikummet. Å bringe majoren tilbake til Köln etter et tiår er en feiring av alt IEM Köln står for. Med en ekstra dag med live-konkurranse og flere måter å komme i kontakt med fansen på, ser vi frem til å gjøre det uforglemmelig for Counter-Strike-fellesskapet."

