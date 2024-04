Kom i gang med dine Fallout 76-eventyr

HQ

Med mindre du har forsømt å lese Gamereactor vet du at Amazons Fallout-serie har hatt premiere, at den har vært en enorm suksess og at dette igjen har ført til et enormt oppsving for Fallout-spill, og at spesielt den radioaktive ødemarken Fallout 76 har blitt oversvømt av eventyrlystne Vault Dwellers.

Spillet hadde imidlertid premiere for seks år siden og har siden den gang blitt betydelig oppgradert, utvidet og generelt forbedret. Det betyr i sin tur at det ikke er helt opplagt hvordan man kommer i gang med eventyret, selv for den som har spilt før. Derfor har Bethesda nå laget en grundig briefing med gode tips om hvilke ferdigheter du skal velge, hvordan du skal resonnere rundt våpnene dine, en beskrivelse av C.A.M.P. og hvordan du optimaliserer XP-opptjeningen din.

Mange av oss i redaksjonen har nylig vendt tilbake til Fallout 76 og blitt overrasket over både det vennlige og hjelpsomme miljøet og hvor langt spillet har kommet siden lanseringen, og vi kan bekrefte at mange av Bethesdas tips er svært nyttige.

Har du returnert eller kommer du til å returnere til Fallout 76 - eller er det på tide å dyppe tærne for første gang?