Kommer A Plague Tale: Requiem i juni?

For noen timer siden skrev Silje om at Achievements-listen til A Plague Tale: Requiem ble lekket i går, men noe Magnus (som hun oversatte artikkelen fra) tydeligvis ikke tok seg bryet med å sjekke var Xbox Store-siden til spillet.

Den har også blitt oppdatert til å hevde at A Plague Tale: Requiem slippes den 17. juni. Slike oppføringer er veldig sjelden feil selv om denne sier året er 2021, og at det er på en fredag øker sannsynligheten for at dette er den planlagte lanseringsdatoen til spillet jeg gleder meg ganske mye til.