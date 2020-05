Kommer Battlefield 6 kun til PlayStation 5 og Xbox Series X?

Allerede forrige oktober kunne EA fortelle at det ikke ville komme et nytt Battlefield i 2020, og nå har vi kanskje fått enda en forklaring på hvorfor de tok dette valget.

I en uttalelse til Gamespot sier nemlig EA to ting som får det til å høres ut som om Battlefield 6 (eller hva det nå enn vil hete) dropper PlayStation 4 og Xbox One. Den første er:

"Vi sikter oss inn på de nye innovasjonene som den neste generasjonen av platformer gir mulighet for."

Uttalelse nummer to er:

"Å slippe Battlefield [i 2020], når den nye konsollbasen er ganske liten, ville ikke vært rettferdig med tanke på potensialet til spillet, så det er en av pådriverne for oss til å flytte det til regnskapsåret 22."

Når de både sier at Battlefield 2021 vil utnytte de nye mulighetene den nye maskinvaren vil tilby, og i samme slengen sier de venter slik at flere har kjøpt en PlayStation 5 og Xbox Series X høres det virkelig ut som om Battlefield V ble det siste vi fikk se på PS4 og Xbox One i serien. Kanskje leser jeg kanskje litt for mye i det de sier, men med DICE sitt fokus på å presse maskiner til sitt ytterste ville jeg ikke blitt overrasket om dette blir tilfellet heller.

Hva synes du om tanken?