Kommer lovende Lies of P rett på Xbox Game Pass?

HQ

Blandingen av Bloodborne og Pinocchio gjorde meg ganske interessert i Round 8 Studio sitt Lies of P i november, så da er det ekstra spennende at enda flere vil muligens vil få en alle tiders mulighet til å spille det neste år.

Den relativt ferske, men så langt feilfrie, ryktesprederen The Snitch har lagt ut en ny mystisk Twittermelding hvor en morsekode som signaliserer "The wise man say, you'll find your way" sammen med en grønn skjerm har fått mange til å fundere på hva som nærmer seg. Et raskt Google-søk får det til å virke som om The Snitch har brukt en del av Kanye West sin "Pinocchio Story", og med en grønn bakgrunn lukter det at Lies of P lanseres rett på Game Pass.

Spesielt siden Gamescom Opening Night Live-produsenten Geoff Keighley noen timer senere bekreftet at Lies of P skal få en ny gameplaytrailer på tirsdagens show.