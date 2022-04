Kommer Need for Speed bare til PlayStation 5 og Xbox Series i november?

Jeg er langt fra alene om å mene at Need for Speed-serien ikke har vært mye å skryte av på ti år, så det var ikke særlig overraskende at Electronic Arts og Criterion bestemte seg for å utsette det neste spillet for å både gi det mer tid i ovnen og prioritere Battlefield 2042 tidlig i fjor. Det virker som om den ekstra tiden med utvikling også skyldes store planer om å gjøre noe spesielt

I den nyeste Grubbsnax-streamen hevder den ganske troverdige VentureBeat-journalisten Jeff Grubb at det nye Need for Speed-spillet kun skal komme til PC, PS5 og Xbox Series i november. Om dette er sant vil Need for Speed 2022 bli det første EA-spillet som blir eksklusivt til de nyeste konsollene, noe det skal bli veldig interessant å se resultatet av. En slik avgjørelse bør jo bety at spillet vil by på en grafikk eller noe annet som ikke er mulig på PS4 og Xbox One, så forhåpentligvis har vi noe stort i vente siden gigantutvikleren er villig til å skuffe over 100 millioner potensielle spillere på de eldre konsollene.