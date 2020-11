Kommer nytt God of War både til PlayStation 4 og PlayStation 5?

Når PlayStation 5 lanseres på torsdag er det "bare" Astro's Playroom og Demon's Souls som vil være eksklusive på konsollen fra Sony sine egne PlayStation Studios, noe som selvsagt har ført til spørsmål om hvilke andre spill som vil komme på tvers av generasjonene fremover. Av spillene som planlegger lansering neste år skal jo for eksempel Horizon Forbidden West være på PS4 også, så det er ikke rart mange har lurt på hva vi kan forvente at God of War-oppfølgeren. Nå får vi nok ikke et klart svar på en stund, men ved å lese mellom linjene er det tydelig at Sony i det minste vurderer en lansering på begge konsollgenerasjonene.

Da The Telegraph spurte Jim Ryan, Sony Interactive Entertainment sin president, om det vi foreløpig kaller God of War: Ragnarök også vil komme til PlayStation 4 nektet briten nemlig å svare. Valgte han å gjøre det for å ikke skuffe PS4-eiere eller slippe unna vreden til PlayStation 5-kjøpere som ønsker å se den sterkere konsollen utnyttes i større grad? Hva håper du?