Kommer The Last of Us: Part II til PC?

Nylig slo en stor rapport fra Jason Schreier fast at Horizon: Zero Dawn er på vei til PC, og han og Eurogamers Tom Phillips indikerte etterfølgende at også Dreams vil gjøre det samme. Det ser altså ut til at Sony holder på å gjennomgå litt av en endring hva angår deres behandling av eksklusiver, men vil dette også gjelde for The Last of Us: Part II?

Noen mener i hvert fall det etter at Naughty Dog utlyste nye stillinger på LinkedIn, hvor de leter etter programmerere som skal "utvikle og implementere nye og eksisterende renderingsteknikker for vårt kommende spill, The Last of Us Part II, og ha en grundig forståelse av gjeldende GPU-arkitekturer (AMD GCN, NVIDIA CUDA)", hvilket er litt oppsiktsvekkende med tanke på at PlayStation 5 bygges med CPU og GPU fra AMD. Så hvorfor Nvidia?

Men tegnene stopper ikke bare der, for disse programmererne må også ha "erfaring med DirectX12", som er et av Microsofts programmeringsgrensesnitt. De må også ha erfaring med programmering på enten konsoll eller PC.

Dette er dog ikke en direkte bekreftelse.