Konami avduker den store oppdateringen 4.4.0. for eFootball

For noen minutter siden endret Konami kommunikasjonen med spillerne i fotballtittelen eFootball radikalt ved å tilby en live stream kalt eFootball Connect, der de forklarte de nye funksjonene som kommer til spillet i morgen, 17. april, i Major Update 4.4.0.

Denne oppdateringen er delt inn i kategorier: Gameplay, spillerprogresjon og nyttige funksjoner.

Cross-play vil være tilgjengelig, og matchmaking vil bli strømlinjeformet. Smart Assistant vil også være tilgjengelig for bruk i eFootball League, noe som gjør det lettere for flere spillere å få tilgang til denne og alle spillmodusene, ettersom den vil bli utvidet til alle. Det vil også bli lagt til backup for å lagre spillere, og den nåværende grensen på 900 spillere vil bli økt til 1400, med forbehold om betaling av GP-poeng.

Et nytt avansert trenerprogram kommer også til spillet, der du kan øke en bestemt ferdighet hos en spiller utover den nåværende grensen. Fra pasning, skudd, dribling... til straffesparkskytten eller akrobaten som hopper inn i boksen. Det er også lagt til en mulighet til å slette en spillers ferdighet for å gjøre plass til en annen.

I spørsmålsrunden etterpå svarte spillets produsenter på spørsmål fra fansen, blant annet om forbedringer i eFootballs angreps- og pasningssystemer. De sier at disse har blitt finjustert, og at AI-en til motspillerne har blitt justert.

Et av de mest presserende problemene for spillerne var etterslep i PvP-kamper, spesielt når de koblet seg til via spillserveren. En antenne er nå lagt til ved siden av spillerens navn i kampen for å vise tilkoblingshastigheten i kampen, og en latensgraf vises på slutten av kampen. I tillegg har Konami delt en liste over servere for å gjøre det enklere å velge en server som passer til din plassering og tilkoblingshastighet.

4.0.0. Major Update for eFootball kommer i morgen etter det planlagte vedlikeholdet av spillet. Kommer du til å prøve det ut?

Du kan se hele eFotball Connect-strømmen nedenfor.