Konami og FC Barcelona forlenger samarbeidet om eFootball

Mens EA har signert en eksklusiv avtale om navnerettigheter med LaLiga, noe som betyr at ligaen kun vil være kjent som LaLiga i EA Sports FC -spillene i overskuelig fremtid, har Konami sveipet inn og sikret seg FC Barcelona nok en gang.

Som nettopp annonsert har det japanske spillselskapet signert en forlengelse av avtalen de allerede hadde med fotballklubben, noe som betyr at vi kun kommer til å se FC Barcelona-navnet i eFootball-serien fremover.

Forlengelsen innebærer faktisk at Konami får eksklusiv tilgang til Barcelonas spillere, mediemuligheter og arrangementseksponering, så vi kan forvente å se en annen og uoffisiell versjon av klubben i EAs kommende omprofilerte tittel.

"Det er veldig spennende å kunngjøre en forlengelse av et så vellykket partnerskap. FC Barcelona er virkelig en av verdens fotballgiganter, og vi er stolte over å ha dem som en del av eFootball-serien nå og de neste årene takket være denne fornyelsen", sier Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.s europeiske president.

"Det er fantastisk for KONAMI og eFootball™-serien at vi har sikret oss en lysende fremtid som vil omfatte en rekke kommersielle rettigheter, image- og e-sportrettigheter og aktiveringer. Vi vil fortsette å utvikle produktet vårt for å gi den best mulige brukeropplevelsen."

Det nevnes også at FC Barcelonas stadion, Spotify Camp Nou, vil være eksklusivt tilgjengelig i eFootball i fremtiden.