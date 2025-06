Konami skal være vert for en Press Start-showcase senere denne uken

HQ

Sommersesongen er nesten over, ikke sant? Ikke hvis du er en Konami-fan. Det japanske selskapet har avslørt at vi snart kan se frem til et dedikert Press Start -arrangement, et som vil finpusse og fokusere på det "nyeste franchiser", inkludert Metal Gear Solid Δ: Snake Eater og Silent Hill f, som begge nylig dukket opp på State of Play arrangement arrangert av PlayStation.

Showet vil også gjøre det mulig for utviklere å snakke direkte med fansen, og ifølge en pressemelding kan vi se frem til et show som spenner over 37 minutter i varighet og vil tilby ikke bare "utvidet blikk" på august Metal Gear nyinnspilling og september Silent Hill debut, men også "mer".

Selve showet finner sted 12. juni kl. 14:00 BST / 15:00 CEST, og du kan se det live her.