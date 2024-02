Konkurranse: Vinn Diablo IV Ultimate Edition

HQ

I disse dager storkoser mange seg i Diablo IV sin Season of the Construct, og enda flere gleder seg til spillet legges til Game Pass i mars, så da er det utrolig hyggelig at Activision Blizzard har gitt oss mulighet til å gi vekk tre (en på hver platform) Ultimate Editions av Diablo IV til dere.

Derfor har jeg valgt å gå for den klassiske løsningen som både er hyggelig og informativ ved å bare spørre:

Hva er ditt beste minne med et Diablo eller loot-fokusert spill?

Konkurransen varer frem til 22. februar, så du må svare innen torsdag. Det er også fint om du skriver om du vil ha kode på PC, PlayStation eller Xbox.