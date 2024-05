Konkurranse: Vinn et battle pass til Diablo IV: Loot Reborn

HQ

Diablo IV sin store Loot Reborn-oppdatering ble tilgjengelig tidligere denne uken, og selv om den ikke tar oss til et nytt område eller noe hyller mange den som spillets beste så langt. Du kan lese mer om hvordan både lootsystemet, Helltide og mer har blitt endret her. Om dette gir deg lyst til å vende tilbake til eller spille Diablo IV for første gang har jeg ekstra gode nyheter.

Blizzard har nemlig vært så snille at de har gitt oss 5 Battle Pass for Diablo IV Season 4: Loot Reborn å dele ut. Disse gir deg mulighet til å få figuren(e) dine til å se enda kulere ut, så alt du må gjøre for å være med i konkurransen er å svare på følgende i kommentarfeltet:

Hvilken figur synes du er den kuleste visuelt eller personlighetsmessig i et spill?