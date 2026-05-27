Konkurransedyktig Counter-Strike 2 vender tilbake til Kina med IEM Beijing i november

Det har vært et travelt år for ESL Pro Tours toppdivisjonsarrangementer, og de beste lagene og spillerne har allerede reist til Krakow i Polen for sesongens første Intel Extreme Masters-arrangement i februar, før turen gikk videre til Rio de Janeiro i Brasil i april og Atlanta i USA i mai. De neste stoppene på verdensturnéen tar oss tilbake til Counter-Strike-katedralen i Köln i Tyskland i juni, før sesongens siste IEM-arrangement følger senere på året.

Når det gjelder hvor dette er og de faste datoene for turneringen, har ESL nå bekreftet at den siste IEM-turneringen i sesongen faktisk vil se konkurransedyktige Counter-Strike 2 tilbake til Kina for et arrangement i Beijing. Det vil bli holdt på Bloomage Biotech-Biohyalux ECM Arena i byen mellom 2. og 8. november, hvor et trofé og 1.25 millioner dollar i premiepenger ligger på bordet.

Turneringen starter med et gruppespill fra 2. november, der de 16 deltakende lagene blir redusert til bare seks overlevende. Disse kvalifiserte lagene vil deretter delta i sluttspillet mellom 6. og 8. november, foran et live-publikum, der en vinner vil bli kåret og trofeet vil bli delt ut.

Vi har ennå ikke noen fast informasjon om de deltakende lagene og troppene, da dette vil bli bestemt i månedene fremover, med lag valgt ut basert på deres posisjon på VRS-rankingen.