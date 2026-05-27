Konkurransedyktig Counter-Strike 2 vender tilbake til Kina med IEM Beijing i november
16 av de beste lagene fra hele verden skal konkurrere om en del av en premiepott på 1,25 millioner dollar.
Det har vært et travelt år for ESL Pro Tours toppdivisjonsarrangementer, og de beste lagene og spillerne har allerede reist til Krakow i Polen for sesongens første Intel Extreme Masters-arrangement i februar, før turen gikk videre til Rio de Janeiro i Brasil i april og Atlanta i USA i mai. De neste stoppene på verdensturnéen tar oss tilbake til Counter-Strike-katedralen i Köln i Tyskland i juni, før sesongens siste IEM-arrangement følger senere på året.
Når det gjelder hvor dette er og de faste datoene for turneringen, har ESL nå bekreftet at den siste IEM-turneringen i sesongen faktisk vil se konkurransedyktige Counter-Strike 2 tilbake til Kina for et arrangement i Beijing. Det vil bli holdt på Bloomage Biotech-Biohyalux ECM Arena i byen mellom 2. og 8. november, hvor et trofé og 1.25 millioner dollar i premiepenger ligger på bordet.
Turneringen starter med et gruppespill fra 2. november, der de 16 deltakende lagene blir redusert til bare seks overlevende. Disse kvalifiserte lagene vil deretter delta i sluttspillet mellom 6. og 8. november, foran et live-publikum, der en vinner vil bli kåret og trofeet vil bli delt ut.
Vi har ennå ikke noen fast informasjon om de deltakende lagene og troppene, da dette vil bli bestemt i månedene fremover, med lag valgt ut basert på deres posisjon på VRS-rankingen.