Konsolleiere spilte mer Fortnite enn GTA V og Call of Duty til sammen i 2023

Man kan spørre seg hva titler som Roblox, Grand Theft Auto V, EA Sports FC 24 og Call of Duty har til felles, bortsett fra at de stadig topper listene over mest spilte spill. Vel, de er alle - samlet sett - slått av Fortnite når det gjelder antall timer spilt på konsoll.

Akkurat når du trodde at Fortnite ikke kunne bli større, kom i fjor høst OG-sesongen, Lego Fortnite, Fortnite Festival og Rocket Racing, noe som førte til at Epic-"spillplattformen" (for det er det den har blitt) nådde sitt høyeste antall spillere noensinne med 11 millioner samtidige spillere og over 44 millioner spillere i løpet av en enkelt helg i november.

Dette betydde at Fortnite på konsoll - ifølge en rapport fra Ampere Analysis - slo alle de nevnte titlene til sammen, med totalt over 1,6 milliarder timer spillertid i november. I mellomtiden går det rykter om en ny OG-sesong i 2024, og det godt mottatte Lego Fortnite fortsetter å blomstre, så det ser ikke ut til at suksesshistorien vil avta med det første.