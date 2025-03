Koreansk panteon ankommer Smite 2 med tillegg av prinsesse Bari

HQ

Hi-Rez Studios og Titan Forge lovet mange karakterer til Smite 2 frem mot sommeren, faktisk så mange at vi forventer at en karakter blir lagt til på ukentlig basis. Mange av disse er tidligere Smite -karakterer som har blitt forbedret og forbedret for oppfølgerspillet, men det er også lovet helt nye karakterer, og vi får en av dem veldig snart.

Denne karakteren vil bli kjent som Princess Bari, og hun vil være det første medlemmet av det koreanske panteonet som kommer sammen med henne. Hun vil være en magisk drevet karakter som bruker rekkeviddeangrep og utmerker seg med styrke- og intelligensstatistikk for å muliggjøre hardtslående evner og grunnleggende angrep.

Som for de som ikke er kjent med Princess Bari, har en beskrivelse av karakterens historie blitt delt: "Født som den syvende datteren til en konge som bare lengtet etter en mannlig arving, ble prinsesse Bari kastet til side ved fødselen - ansett som uverdig av sin egen familie. Men da faren ble alvorlig syk, var det Bari som reiste gjennom de dødeliges og åndenes riker for å hente det guddommelige vannet som var nødvendig for å gi ham livet tilbake.

"Denne uselviske handlingen helbredet ikke bare faren, men skjenket også Bari guddommelig kraft. Nå er hun en mektig sjaman, og hun står som et ledende lys mellom de levende og de døde. Hun bruker sine evner til å beskytte de sårbare og opprettholde den skjøre balansen mellom de to rikene."

Når vi ser på evnene hennes, blir vi fortalt at hun er en hybridgud som utmerker seg "i den tradisjonelle bærerrollen gjennom styrke, samtidig som hun er en mer fleksibel kaster med intelligens." Hun har et sett laget for å bli lenket sammen, et sett med evner som kan ha ekstra nedkjølingsbruk og kraftige bonuser, og til og med lagomfattende dødsimmunitetselementer, som uten tvil vil riste opp handlingen massivt.

Ta en titt på Princess Bari på bildet nedenfor, og når det gjelder når hun vil debutere i Smite 2, mens den faste datoen er uklar, lovet den tidligere tidsplanen en karakter i uke 8, så i løpet av de kommende ukene.