KOTOR-skaperen er tilbake med flere galaktiske eventyr i Star Wars: Fate of the Old Republic

Og etter de foreløpige kunngjøringene var det på tide å avduke kveldens store kunngjøringer på The Game Awards 2025. Det er mye vi allerede visste, men den første store verdenspremieren tok oss definitivt litt på sengen. En begeistret Geoff Keighley viste de første bildene av Star Wars: Fate of the Old Republic, det neste store spillet i den galaktiske sagaen.

I Star Wars FOTOR-traileren (som den nå begynner å bli kjent som) har vi bare sett noen få figurer som lander på et skip og et delvis ansikt med en blå lyssabel som lyser opp ved siden av. Et ansikt som helt klart ser ut som Meetra Surik, hovedpersonen i Star Wars: Knights of the Old Republic. Det er plausibelt å forestille seg at Fate of the Old Republic vil fortsette historien etter slutten av KOTOR 2, ettersom det vil bli regissert av samme person, Casey Hudson fra Arcanaut Studio.

Det er for øyeblikket ikke noe lanseringsvindu for Star Wars: Fate of the Old Republic, men det virker sannsynlig at Lucasfilm Games og Disney vil presse på for å få det til å falle sammen med franchisens 50-årsjubileum i 2027. Det er bekreftet at det er under utvikling for PC og konsoller, men det finnes ingen bekreftet plattformliste.

Er du spent på Star Wars FOTOR?