KPop Demon Hunters er nå en av Netflix' største filmer gjennom tidene

KPop Demon Hunters ankom Netflix til en ganske subtil debut, med mange som roste filmen, men den klarte ikke å lande med samme fanfare og oppstyr som noen andre prosjekter, som Wednesday: Sesong 2 og til slutt uten tvil det samme som med Stranger Things: Sesong 5. Men siden den gang har animasjonsfilmen vokst og vokst og blitt mer og mer populær, så mye at den nå er en av Netflix' største filmer gjennom tidene.

Faktisk har KPop Demon Hunters nylig brast inn på Netflix' topp 10-liste, med flere titalls millioner nye visninger i løpet av den siste uken, noe som har brakt den helt opp på fjerdeplass på listen over engelskspråklige filmer gjennom tidene med 158,8 millioner visninger, noe som også tilsvarer fjerdeplass på listen over engelsk/ikke-engelskspråklige filmer.

Denne suksessen betyr at filmen nå også er med i kampen om en pallplass, ettersom den er rundt 13 millioner visninger unna å gå forbi Don't Look Up med 171,4 millioner visninger, og rundt 14 millioner fra å nå Carry-On (172,1 millioner) på andreplass også. Det er absolutt gjennomførbart for den stadig mer populære animerte innsatsen, og spørsmålet er om Red Notice bør begynne å svette på tronen på 230.9 millioner visninger.

Har du sett KPop Demon Hunters ennå, og synes du den er sin suksess verdig, både på Netflix og på musikkhitlistene?