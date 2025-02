Krafton avslører det offisielle navnet på PUBG spinoff Project Arc

Krafton har lenge utforsket forskjellige veier for å utvide PUBG: Battlegrounds -franchisen. Dette har inkludert store og sprøere spinoffs som The Callisto Protocol, men også mye mer kortfattede og passende alternativer som Project Arc.

HQ

Dette er et taktisk toppstyrt skytespill som setter to lag på fem spillere opp mot hverandre og ber dem kjempe i Rainbow Six: Siege-lignende kamper. Vi spilte spillet i 2024 i en kort periode og ble generelt ganske imponert over det vi opplevde, og snart kan du få en smakebit av det selv.

For ikke bare har Krafton nå avslørt at de dropper work-in-progress-tittelen Project Arc til fordel for det offisielle navnet PUBG: Blindspot, men de er også snart klare til å lansere en demo av spillet på Steam. Demoen lanseres 21. februar og varer frem til 3. mars, og vil bli brukt som en måte for utviklerne på PUBG Studios til å samle inn ytterligere tilbakemeldinger og inntrykk for å forbedre spillet ytterligere før den endelige debuten.

I en pressemelding får vi vite hvorfor PUBG Studios bestemte seg for å gi spillet navnet PUBG: Blindspot: "PUBG Studios valgte navnet PUBG: Blindspot for å gjenspeile både utviklingsfilosofien og kjernespillelementene. PUBG-merket i tittelen representerer PUBG Studios' forpliktelse til å utvide til nye sjangre, mens Blindspot betegner spillets innovative blanding av skytespill ovenfra og ned og visjonsbasert taktisk spill, noe som gir spillerne en ny og engasjerende opplevelse."

Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato i tankene for PUBG: Blindspot, men du kan se den nyeste kunsten for spillet nedenfor.