Krafton ønsker å gjøre « Subnautica til sin «neste franchise-IP

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En stund så det ut som om det ikke var noen fremtid for Krafton og utvikleren Unknown Worlds, med Subnautica-serien i uorden etter en bisarr juridisk uenighet knyttet til at utgiveren ikke ønsket å utbetale en lovet utviklerbonus. Dette ble til slutt løst tidligere denne måneden, sannsynligvis rundt den tiden Krafton innså verdien av Subnautica som IP etter den enorme suksessen med lanseringen av Subnautica 2 i Early Access, selv om det skjedde på bekostning av at studioets administrerende direktør måtte trekke seg.

Uansett, for å bygge videre på dette har Krafton nå kunngjort planene om å gjøre Subnautica til «den neste IP-serien», og til slutt forme undervanns-eventyrserien «til en varig franchise».

Alt dette ble bekreftet i finansrapporten for andre kvartal i det pågående regnskapsåret, der Krafton også opplyser at neste trinn innebærer følgende: «Fokus på kvalitet og tillit fra fellesskapet frem til full lansering, samtidig som vi satser på langsiktig utvidelse av franchisen.»

Når det gjelder Subnautica 2, solgte spillet over fem millioner eksemplarer i løpet av de første 22 dagene på markedet, og igjen er det foreløpig kun et Early Access-prosjekt, noe som betyr at utviklingen til versjon 1.0 innen en gitt tidsramme, og den påfølgende lanseringen på flere plattformer, sannsynligvis vil føre til en enorm tilstrømning av spillere.