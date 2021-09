Kratos takket egentlig nei til God of War: Ragnarök

HQ

Terrence "T.C." Carson hadde æren av å gi sin stemme til Kratos i de første God of War-spillene, men det var altså Christopher Judge som overtok ansvaret i God of War fra 2018 siden han blant annet passet bedre til såkalt motion capture. Nå viser det seg at vi nesten måtte ha et nytt skifte i oppfølgeren.

For etter at IGN sine lesere forståelig nok kåret God of War til verdens beste spill foran Grand Theft Auto V gikk Christopher Judge på Twitter for å takke både fansen og utviklerne. Dette førte til at han også måtte dele et par andre tanker. Blant annet bekrefter Judge at han måtte operere ryggen i august 2019, noe som selvsagt førte til at han ikke kunne gjøre mye fysisk. Derfor tror han selv at han er en av grunnene til utsettelsen av God of War: Ragnarök selv om ingen hos Santa Monica Studio har sagt det. En utsettelse er likevel bare småtteri til noe annet som kunne skjedd.

Judge har nemlig lagt ut enda flere meldinger, og avslører blant annet at han først takket nei til å komme tilbake i God of War: Ragnarök da det ble klart at Cory Barlog, mannen som blant annet ledet utviklingen av det forrige spillet, har overlatt den stillingen til Eric Williams denne gangen. Heldigvis endret han mening da Barlog lovet at Williams er en fantastisk kar og skikkelig arbeidsjern, noe Judge nå også kan bekrefte.