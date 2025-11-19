Kreml sier at S.T.A.L.K.E.R. 2-utvikleren er en trussel mot "grunnlaget for Russland"

HQ

Det anerkjente ukrainske actioneventyret S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres denne uken til PlayStation 5, og er allerede tilgjengelig for PC og Xbox Series S/X. Vi ga det en strålende anmeldelse da det først ble utgitt, og siden da har det blitt ytterligere forbedret gjennom en rekke oppdateringer.

Man skulle kanskje tro at alle ville være fornøyde og glade for dette, men det er ikke helt tilfelle. PC Gamer rapporterer at Russland har bestemt seg for at spillet er en trussel mot "grunnlaget for Russlands konstitusjonelle orden, forsvarsevne og sikkerhet." De er blant annet opprørt over studioets frekkhet i å se på "Russland som en 'aggressorstat'", og som et resultat av dette har utvikleren GSC Game World blitt lagt til på den russiske regjeringens liste over uønskede organisasjoner. Dette gjør det i praksis straffbart å ha noe med dem å gjøre.

I likhet med utallige andre ukrainske studioer har utvikleren blitt hardt rammet av Russlands krig mot landet, noe som har ført til at de har blitt tvunget til å flytte ut av landet (de er nå hovedsakelig basert i Praha), ansatte har mistet familiemedlemmer, og en av kollegene deres ble drept i nærheten av Bakhmut. Studioet har på ulike måter forsøkt å støtte Ukraina og oppfordret spillerne til å gjøre det samme.

For øyeblikket er det 30 % rabatt på S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl på Steam, og forhåpentligvis kan vi se frem til noe lignende for både PlayStation og Xbox i løpet av Black Friday. En gylden mulighet til å sikre seg et flott spill og samtidig støtte Ukraina.