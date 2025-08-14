Ghost of Yotei sin nye gameplay-trailer viser kule ting vi kan gjøre med kusarigama

HQ

Tilbake i 2020 var Ghost of Tsushima et flott spill. Samurai-actionen var en kraftfantasi å oppleve. Atmosfæren var der. Sucker Punch gjør selvfølgelig en oppfølger, og Ghost of Yotei kommer ut 2. oktober på PS5.

En ny gameplay-trailer viser hvor brutalt og nyttig et våpen som kusarigama kan være. Det kan trekke fiender mot spilleren, eller rett og slett bare avslutte alle på en blodig måte. Traileren forteller oss ikke mye om historien, men vi vet i det minste at spillet ser veldig bra ut, og at handlingen vil være flytende. Og vi forventet ikke noe mindre.

Alt vi trenger å gjøre nå er å vente på at oktober skal komme. Mens du venter, kan du se på traileren under.