Kuttet Baldur's Gate III-innhold viser Astarion drepe Shadowheart

Slik han er i det endelige spillet, er Astarion en elsket følgesvenn i Baldur's Gate III. Han er en vampyr med akkurat nok sjarm til å motvirke sine onde tendenser, og han har en av de mest givende oppdragslinjene i spillet, med mange måter å avgjøre skjebnen hans på, avhengig av hvordan du spiller.

Det er sannsynlig at hvis en viss del av klippematerialet hadde kommet inn i spillet, ville få spillere ha sett Astarions oppdrag til slutt. I en video som har gjort rundene på Reddit, ser vi en ganske grusom scene av Astarion som kveler Shadowheart.

Spekulasjoner peker på at dette er en klippescene fra Astarions opprinnelige gjennomspilling, der hvis du ikke hadde klart å mate av en følgesvenn, ville du hatt muligheten til å drepe dem. Dette gir mer mening enn at en følgesvenn dreper en annen i en scene spilleren tilsynelatende ikke er involvert i.

Ettersom Shadowheart muligens er den eneste følgesvennen som er mer elsket enn Astarion av den bredere Baldur's Gate III-fanbasen, regner spillerne med at Astarion ikke ville ha overlevd lenge hvis dette hadde skjedd i spillene deres. Hvis det ikke var de som spilte ham, så klart. I det endelige produktet, når du spiller som Astarion via en Origin-kjøring, vil du fortsatt få sjansen til å prøve å spise en følgesvenn, men i stedet for å drepe dem når du oppdager dem, vil du få en dialogscene der de er ganske irriterte på deg for at du biter dem i nakken midt på natten.