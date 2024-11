Kvartfinalene i Nations League: alle gruppevinnerne og når er trekningen

HQ

De åtte landslagene som skal kjempe om det fjerde Nations League-trofeet noensinne, er alle klare etter at gruppespillet ble avsluttet i går.

Den nåværende vinneren Spania, de tidligere vinnerne Portugal og Frankrike, samt Tyskland, var gruppelederne og vil bli plassert i pott 1. Kroatia, Italia, Nederland og Danmark ble nummer to i sine respektive grupper i liga A og vil bli plassert i pott 2.

England er ikke blant de åtte beste lagene, ettersom de rykket ned til Nations League B. Takket være den knusende seieren til Lee Carsley forrige helg er de tilbake i League A, men vil ikke delta i utslagsfasen av turneringen.

Trekning av kvartfinalene i Nations League

Kvartfinalene avgjøres under trekningen av utslagsrundene og playoff-kampene, som finner sted i Nyon i Sveits fredag 22. november.

Gruppelederne og gruppetoerne vil bli plassert i to forskjellige puljer, slik at den beste fra én gruppe møter nummer to fra en annen gruppe. Begrensningen er at gruppevinnerne ikke kan bli trukket mot nummer to som de allerede har møtt i ligafasen.

Kvartfinalene i liga A spilles 20. og 23. mars 2025. Sluttspillet i liga B/C og sluttspillet i liga A/B vil også finne sted disse dagene.

Semifinalene i liga A spilles 4. og 5. juni, mens kampen om tredjeplassen og finalen spilles søndag 8. juni.