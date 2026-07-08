Kvartfinalene i VM 2026 er klare: de åtte siste lagene som skal spille denne helgen

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Fra 48 lag til bare åtte: 16-delsfinalene i VM har avsluttet på dramatisk vis, med straffesparkkonkurranse der Sveits nådde kvartfinalen for første gang på 72 år etter å ha overrasket Colombia i straffesparkkonkurransen, timer etter at Argentina kom tilbake fra bakstand og beseiret Egypt.

Nå er de åtte siste lagene i VM klare, med seks europeiske lag, bare ett søramerikansk og bare ett afrikansk. Kampene spilles fra torsdag til søndag, og onsdag er den første hviledagen siden turneringen startet for snart en måned siden.

Hvem tror du vinner VM 2026?

Kvartfinalene i FIFA-VM 2026



Torsdag 9. juli – Marokko mot Frankrike — 22:00 CEST / 21:00 BST



Fredag 10. juli – Spania mot Belgia – 21:00 CEST / 20:00 BST



Lørdag 11. juli – Norge mot England — 23:00 CEST / 22:00 BST



Søndag 12. juli – Argentina mot Sveits — 03:00 CEST / 02:00 BST (natt til søndag)



Vinneren av kampen mellom Spania og Belgia møter Frankrike eller Marokko i semifinalen tirsdag 14. juli. Norge eller England møter Argentina eller Sveits i den andre semifinalen onsdag 15. juli, begge kl. 21:00 CEST, 20:00 BST. Husk at finalen spilles søndag 19. juli kl. 21 CEST, 20 BST, og kampen om tredjeplassen lørdag 18. juli kl. 23 CEST, 22 BST.