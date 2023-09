Kvinner hopper nå like langt som menn i Dead by Daylight

HQ

For en stund siden oppdaget spillere en merkelig feil i Dead by Daylight som gjorde at kvinnelige overlevende ikke hoppet like langt over hindringer som mannlige overlevende. Dette resulterte med andre ord i at det var lettere for snikmordere å ta kvinnelige overlevende i jakter. Nå har Behaviour Interactive annonsert at problemet er løst, og at alle karakterer nå skal oppføre seg likt, uansett hvem du spiller som. Om dette vil hjelpe oss med å flykte fra den nylig utgitte Xenomorph, gjenstår å se.

- Fikset justeringsproblemer med hvelvet med overlevendeanimasjon

- Løste et problem med hvelvingen i Junkyard som påvirket animasjonen til de kvinnelige figurene.