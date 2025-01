Kyle Walkers overgang til Milan betyr at hans problematiske kjærlighetssladder også kommer til Italia

HQ

Sist fredag bekreftet Manchester City at deres kaptein og forsvarsveteran (34) Kyle Walker har blitt lånt ut til Milan. I Milan håper Walker å kunne bidra med sin erfaring på høyrebacken, en av lagets svakeste posisjoner til tross for at de har seks spillere som kan spille der.

Walker blir i teorien bare med ut sesongen, men kan bli signert av Milan for fem millioner euro i to år til, frem til juni 2027 (han vil da være 37 år). Han valgte nummer 32 som en hyllest til David Beckham.

Men utover det rent sportslige har Walkers flytting til Italia blitt fulgt tett av tabloidaviser som The Sun, på grunn av det kompliserte "kjærlighetsdramaet". Walkers kone, Annie Kilner, søkte om skilsmisse i fjor og kastet Walker ut av hjemmet deres (de har fire barn) da Kilner fant ut at Walker hadde fått en sønn nummer to med ekskjæresten Lauryn Goodman.

Til tross for at de levde separert, hadde Kilner fortsatt tenkt å flytte til Italia for å ha barna sine nær sin far. Men ifølge The Sun bestemte Kilner seg i siste øyeblikk for ikke å flytte til Italia da det oppsto rykter om at Goodman også planla å flytte til Italia. I stedet "dro hun på en jentekveld og la ut bildene som et stort 'f*** you'" (ordrett sitat fra The Sun).

Kyle Walkers kjærlighetsliv i Italia, som er det første i hans karriere som forlater England, vil helt sikkert bli fulgt nøye av sladderpressen, uavhengig av hans sportslige prestasjoner. Forhåpentligvis kan han fokusere på jobben, for Milan ligger på syvendeplass i Serie A, men ikke langt unna fjerdeplassen som gir dem adgang til neste års Champions League.