Kylian Mbappé forsikrer at han er "100 prosent frisk": "Det har blitt sagt noen usanne ting"

Kylian Mbappé sluttet seg til sine lagkamerater på det franske landslaget, innkalt av Didier Deschamps til et par vennskapskamper denne uken som skal holdes i USA (Brasil og Colombia 26. og 29. mars). Mbappé ble tatt ut av Deschamps etter bare å ha spilt to kamper som innbytter for Real Madrid i forrige uke, da han kom tilbake fra en lengre pause på grunn av en kneskade. Men den 27 år gamle spissen forsikret at kneet er på bedringens vei, og at han er "100 %" i forhold til kneproblemene sine.

"Kneet mitt er i orden. Det begynner å bli bedre. Det går ganske bra, og jeg vet at det har vært mye spekulasjoner rundt det, og at det har blitt sagt en del usanne ting. Slik er livet til en idrettsutøver på høyt nivå, og vi er vant til at folk sier ting uten å verifisere dem eller ha noe grunnlag i virkeligheten."

Mbappé søkte som kjent etter en second opinion i Paris for å løse kneproblemene han fikk i desember 2025, men nå sier han at han er helt frisk igjen. "Jeg hadde muligheten i Paris til å få en god diagnose. Og sammen kunne vi utarbeide en plan for å komme tilbake til min beste form med Real Madrid og også til VM."

"Hvordan forberedte jeg meg til VM? Ved å spille hver eneste kamp med klubben min", sier Mbappé.

Og angående potensielle konflikter med Real Madrid for å bli innkalt til å spille for Frankrike, sier Mbappé til AS at det ikke er noen debatt: "Jeg har sett folk snakke om VM. Jeg har spilt i to verdensmesterskap. Jeg vant det ene, og i det andre nådde jeg finalen. Hvordan forberedte jeg meg til VM? Ved å spille hver kamp med klubben min", og at det for ham er "krystallklart at jeg ønsker å spille hver kamp med Real Madrid".