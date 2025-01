Kyrgios allerede ute av Australian Open: - Realistisk sett kan jeg ikke se meg selv spille en single her igjen

HQ

Nick Kyrgios' retur til turneringen var et av høydepunktene for mange av de lokale fansen i år, for australieren, tidligere nummer 13 i verden (nå 92 på ATP-rankingen), hadde ikke spilt på 18 måneder på grunn av skader som så ut til å sette en stopper for karrieren hans før han fylte 30 år... og det er fortsatt tvil om han blir frisk igjen.

Kyrgios tapte mot Jacob Fearnley i første runde, i tre strake sett, til tross for en enorm innsats fra Kyrgios, som presset frem to tie-breaks. Han presset seg selv til det ytterste, og trengte hjelp fra fysioterapeuten to ganger i løpet av kampen. Men mageskaden, som allerede kostet ham en tidlig eliminering i Brisbane, forsvant ikke.

Kyrgios innrømmet at dette sannsynligvis var hans siste singlekamp i Australian Open. "Fansen ventet i timevis for å se meg spille. Jeg mener, realistisk sett kan jeg ikke se meg selv spille en singelkamp her igjen, sa han til pressen, gjengitt av The Tennis Letter.

"Jeg er lei meg på Nicks vegne. Jeg kunne se at han hadde det tøft, men det var en flott kamp, og jeg likte virkelig å spille foran publikum", sa Fearnley etter kampen, og innrømmet at han var "ekstremt nervøs" før kampen.

Skotske Jacob Fearnlay, 23 år gammel, har nå sin beste ranking noensinne med 86. Dette er bare hans tredje seier på tour-nivå, og han mener dette har vært hans beste kamp noensinne. Vil han stige enda høyere i år?