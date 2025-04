La Quimera forsinket etter negative tidlige anmeldelser

HQ

La QuimeraDet nye FPS-spillet fra Reburn, har blitt forsinket. Spillet var ment å lanseres 25. april, men ettersom den datoen har vært og gått, uten utgivelsen av spillet, sitter fansen igjen og klør seg i hodet.

I henhold til GamingBolt, på utviklerens Discord ble det avslørt at spillet ville bli forsinket, uten en ny utgivelse i sikte. "Vi prøver vårt beste for å løse sakene så raskt som mulig, samtidig som vi navigerer i omstendighetene vi står overfor her i Ukraina," skrev Reburn-sjef Dmytro Lymar.

Det er ingen offisiell erkjennelse av den negative pressen som La Quimera så på sin anmeldelsesdag, men det var et nikk til utvikleren som jobbet med Steam om tekniske problemer, med håp om en ny utgivelsesdato snart.

