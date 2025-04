La Quimera lanseres den 25. april

HQ

La Quimera kommer fra Reburn, tidligere kjent som 4A Games Ukraine, og er et nytt førstepersons skytespill som utspiller seg i en dystopisk versjon av Sør-Amerika. Leiesoldater leies inn for å delta i økende voldsnivåer, og det er brutalt i en ikke så fjern fremtid, men du har noen verktøy som kan hjelpe deg.

Våpen, exosuit-evner og mer står til din disposisjon i La Quimera, og ble nylig vist frem i spilltraileren nedenfor. Spillet bekreftet også utgivelsesdatoen den 25. april 2025. Det er også en lukket beta som begynner den 12. april du kan registrere deg for hvis du rett og slett ikke kan vente et par uker til.

"Vårt Reburn-team kan ikke vente med å endelig dele vårt harde arbeid og visjon for La Quimera med spillerne 25. april," sa Reburn medstifter og administrerende direktør Dmytro Lymar via en pressemelding. "I forkant av utgivelsen inviterer vi spillere til å bli med oss i vår lukkede beta for å få en tidlig titt på samarbeidsopplevelsen for vår visjon om Nuevo Caracas og langt utover."

La Quimera lanseres for PC via Steam 25. april.