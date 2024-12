La Vuelta 2025 offentliggjør hele ruten, som strekker seg over fire land

HQ

I de kalde desemberdagene er det fristende å tenke på de lange og solfylte sommerdagene, spesielt i Sør-Europa, der de tre "Grand Tours" finner sted: Tour de France, Giro d'Italia og La Vuelta i Spania. Og for å få oss til å ønske oss de herlige "siestas" mens vi ser på sykkelkonkurransene, har La Vuelta kunngjort den fullstendige ruten for konkurransen i 2025.

La Vuelta 2025 vil finne sted fra 23. august til 14. september 2025, og som vi tidligere har rapportert, vil den ha avgang fra Piemonte-regionen i Italia.

Det blir mer internasjonalt enn noensinne, med etapper i Italia, Frankrike, Andorra og Spania, og hele arrangementet finner sted i den nordlige halvdelen av landet, med hovedstaden som det sørligste punktet.

For å feire 90-årsjubileet ønsker La Vuelta å bringe tilbake noen av de mest minneverdige stigningene som var "på kanten av å bli glemt". Sykkelfans vil glede seg til å se etapper på La Bola del Mundo, en fjelltopp i nærheten av Madrid som er godt kjent for sine TV-antenner, og som var med for siste gang i La Vuelta i 2012.

For de som er interessert, kan du lese en fullstendig oversikt over alle de 14 etappene på den offisielle nettsiden.