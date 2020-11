Lær mer om Apex Legends sesong 7: Ascension

I dag lanseres Sesong 7 i Apex Legends, som har fått tittelen Ascension. Denne sesongen kommer med noen ganske store oppdateringer, og i vår videoserie ser vi nærmere på hva disse oppdateringene er.

Først ut, et generelt overblikk over hva den nye sesongen har å tilby:

Kom innom i morgen for den andre videoen, som vil gi deg en nærmere titt på den nye legenden: Horizon.

