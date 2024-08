Lær mer om den kommende Early Access-versjonen av Towerborne

HQ

Under Gamescom i forrige uke fikk vi endelig noen nyheter om når vi faktisk kan komme i gang med Towerborne. Det viser seg at en Early Access-periode vil starte på Steam så snart som 10. september, og tidlig neste år vil en Game Preview-versjon også være tilgjengelig for Xbox Series S/X (også inkludert i Game Pass).

Nå har utvikleren Stoic sluppet en første såkalt Dev Diary, der de går litt mer i dybden, med særlig fokus på Early Access-versjonen. Utviklerne forteller også om hvordan de ønsker å jobbe sammen med fellesskapet for å skape et virkelig underholdende rollespill, samtidig som de røper litt om fremtiden.

Alt i alt en veldig underholdende video som er vel verdt å sjekke ut hvis du har savnet co-op-eventyr for opptil fire personer i samme ånd som klassiske Castle Crashers.