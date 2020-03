Lær mer om DOOM Eternal via vår nye videoserie

Doom Eternal er rett rundt hjørnet, så derfor sparker vi i gang en stor videoserie i fire deler for å gjøre deg klar for spillet. I de fire videoene forteller vi dere mer om spillets moduser, og vi ser også tilbake på seriens lange historie.

Den første videoen finner du nedenfor, og den gir deg et generelt overblikk over spillet.

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.