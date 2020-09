Lær mer om Marvel's Avengers via vår nye videoserie

For øyeblikket har de som har forhåndsbestilt bestemte versjoner av spillet spillet fått adgang til Marvel's Avengers, men spillet kommer faktisk først på fredag, så derfor er det enda litt tid for deg å tenke deg godt om, og finne ut av om spillet er noe for deg.

Det kan vi hjelpe deg med, for via et samarbeid med Square Enix setter vi nå i gang en stor videoserie, som har som mål å forklare deg alt du burde vite om spillet, fra heltene til oppdragene, fra Warzones til det innholdet som er planlagt etter selve lanseringen.

De første to videoene kan du allerede finne ovenfor, og den første handler om hvordan spillet egentlig er strukturert. Er det et singleplayer-spill, er det et multiplayer-spill, eller er det begge deler? Det forklarer vi. Den andre videoen handler om spillets univers, altså historien, karakterene og settingen.

Det kommer flere videoer i løpet av uka, som alle varmer opp til den endelige lanseringen på fredag.

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.