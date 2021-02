Lages Star Wars: Knights of the Old Republic-remaken av Aspyr?

Aspyr Media er nok ikke et navn mange av dere kjenner, noe som blant annet skyldes at disse utviklerne hovedsakelig har jobbet med såkalte porter av kjente spill som Civilization VI, Borderlands 2 og Star Wars: Knights of the Old Republic. Nå er det dog sistnevnte som du bør merke deg og som mest sannsynlig virkelig vil gjøre denne gjengen mer kjent.

For Gearbox var ikke det eneste selskapet som ble kjøpt av Embracer Group i dag. Sistnevnte skaffet seg også Aspyr via Saber Interactive, og mange merket seg spesielt denne delen mange merket seg i annonseringen:

"Aspyr har en spennende tid foran seg, og vil bygge videre på sin store katalog i løpet av de neste par årene, samt slippe nytt innhold basert på flere lisensierte IP-er. Aspyr har allerede flere spill under utvikling, inkludert et massivt prosjekt med et budsjett på omtrent 70 millioner amerikanske dollar som er forventet å bli viktig for hele gruppen. Disse prosjektene vil engasjere mer enn 200 interne og eksterne utviklere sammen med kjernen i Austin, Texas, og vil bidra til Embracer sine lanseringsplaner i de kommende årene."

Hva i alle dager er det Aspyr jobber med som krever et såpass stort budsjett og ekstra hjelp. Vel, Bloombergs Jason Schreier har bestemt seg for å sette fyr på teoriene om hvilket studio som jobber med Star Wars: Knights of the Old Republic-remaken vi har hørt rykter om i lang tid ved å skrive følgende i en tråd kalt "Aspyr Media is working on an AAA $70 million title (KOTOR?)" på ResetEra:

"Jeg tror ikke at en eneste person i den tråden gjettet dette"

Det Schreier refererer til her er at han tidligere har skrevet at ingen ville klare å gjette hvem som lager KotOR-remaken, noe jeg kan bekrefte. For selv om Bloomberg-journalisten ikke sier det rett ut her skal jeg gjøre det: Aspyr Media leder utviklingen av Star Wars: Knights of the Old Republic-remaken, så det skal bli spennende å se hvordan sluttresultatet blir.