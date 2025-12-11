Lagspill ble vurdert, men tilgjengelighet vil være den virkelige nøkkelen til "den nye fasen av Tetris"

HQ

I helgen hadde vi gleden og privilegiet av å sette oss ned med skaperne av Tetris og Rubiks kube, først for å snakke om puslespilldesign og avsløringer, og deretter med Tetris' egne Alexey Pajitnov og Henk Rogers for å snakke om alt som har med "det perfekte spillet" å gjøre.

I det eksklusive Gamereactor-intervjuet nedenfor analyserer Pajitnov først hvordan nye generasjoner av spillere forholder seg til Tetris og spill generelt, og deretter diskuterer både skaperen (Mr. Tetris) og styrelederen (Dr. Tetris) nye måter å spille og engasjere seg i dette fellesskapet på, inkludert potensielle kommende endringer i kjernemekanikken, med eller uten konkurranse.

Latere, uengasjerte nye generasjoner

"Så i utgangspunktet føler jeg nå at den nye fasen av Tetris-livet starter", kunngjør skaperen i videoen, "fordi generasjonen endret seg, og folks holdning til spillet endret seg, og den generelle holdningen til folk endret seg. Spilleren ble mindre tålmodig, mindre ansvarlig, absolutt ikke i stand til å lese noen manualer eller instruksjoner (ler), og så videre. Telefoner styres med bare en finger, og det gir detaljer til dynamikken i spillet. Så mange tekniske og sosiale problemer med spillet, og vi trenger å oppdatere, for å oppdatere versjonen hele tiden. Og jeg er gammel nok, og ingen hører på meg, så... (ler)"

"Stakkars baby, ingen hører på deg!" - spøker Rogers. " Jeg stoler virkelig på teamet som hjalp meg med å opprettholde merkevaren og å holde spillet i live", setter Pajitnov til slutt pris på.

"Dataspill er et veldig komplisert sosialt fenomen, med både tekniske problemer og sosiale fordeler."

Sjåføren og navigatøren, 2v2-konkurransedyktig Tetris Team Play?

"Vel, jeg jobbet med denne ideen for lenge siden", bekrefter Pajitnov overfor Gamereactor. "Og ingen satte virkelig pris på det, fordi det er veldig vanskelig å bokstavelig talt organisere disse tingene. Det er ikke veldig komplisert å forstå, men det er vanskelig å organisere alt dette."

"Å få versus Tetris til å fungere i et lag", fortsetter han, "med de forskjellige asymmetriske rollene til flere spillere, slik at den ene spilleren på en måte er en driver, som virkelig spiller Tetris på banen, og den andre er navigatøren, som på en måte kan navigere Tetris-spillet ditt gjennom motstanderen og gi dem skade eller støtte alliansen, gjøre de organisatoriske tingene. Begge funksjonene hos én spiller er for mye, for Tetris er et veldig, veldig stort, tankekrevende spill. Erfaringen fra Tetris 99 en gang til overbeviste meg om at det er den riktige måten å gjøre det på, fordi de beste Tetris 99 -spillene er de som er i stand til å skyte de helt riktige motstanderne på banen."

Hva spillet trenger å bli til Tetris-OL

Til slutt utdyper Rogers hva som ville gi vei til Tetris Olympics, en moderne versjon av spillet med en mer forståelig tilskuermodus og repriser, akkurat som en TV-sport :

"Ja, så det finnes flere versjoner av Tetris der ute som kan vise folk hva som kan gjøres på et veldig høyt nivå. Jeg mener, ARIKA Grand Master [Tetris TGM], når du ser videoen, er det som om du tuller med meg? Hvordan kan et menneske gjøre det? Det går til og med så langt at du ikke kan se brikkene, noe som for øvrig er veldig interessant, men det er ikke en tilskuersport. Så for en tilskuersport må du kunne se alt hele tiden og forstå hva som skjer."

"For å gjøre Tetris litt enklere over tid, har vi lagt til noen ting som faktisk gjør Tetris enklere. For eksempel hold-brikken, eller for eksempel posesystemet, som er der vi, i stedet for å gi deg helt tilfeldige brikker, tar vi syv brikker, blander dem, gir dem til deg, og så blander vi dem igjen og gir dem til deg igjen. Så hver trettende er garantert en "jeg"-brikke. Så det fjerner litt av spenningen. Jeg liker å bli kvitt det også."

"Enkelt, dobbelt, trippel Tetris har blitt en del av spillet, og det bør vi beholde. T-spinnet har blitt [en stift] og kombinasjonene. Men her er måten rotasjonen fungerer på, bare raskt. Hvis du har en Z- eller S-brikke og tar den til den ene siden, i Game Boy, vil den snu på den ene siden, men ikke på den andre siden. Så når folk trykker på knappen og forventer at noe skal skje, så skal det skje noe. Så det superrotasjonen gjør, er at når folk forventer at noe skal skje, så skjer det. Og det gjør spillet litt enklere, men det gjør også at spillet kan spilles mye raskere."

Hvordan ville du justert Tetris slik at det utvikler seg til den perfekte e-sport? Mer om Tetris' fortid og fremtid, og om historiene til begge legendene, i hele videoen nedenfor, som er fullt tekstet til ditt lokale språk :