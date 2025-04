Laikas nyeste film Wildwood utsatt til 2026

Det er en trist nyhet for fans av stop-motion og Laika, ettersom det anerkjente studioet har avslørt at deres nyeste film, Wildwood, nå forventes å bli lansert i 2026, i stedet for i år.

I en samtale med Comicbook.com bekreftet studioet at Wildwood ikke ville komme på kino i år, og at den i stedet ville komme på kino på en uspesifisert dato i løpet av 2026. Utviklingen av filmen begynte helt tilbake i 2011, kort tid etter utgivelsen av romanen den er basert på.

Dette er ikke nødvendigvis så overraskende, med tanke på hvor lang tid det tar å lage stop-motion-filmer, og den ambisiøse skalaen Laika har for denne siste filmen. Med enorme miljøer og detaljerte kampscener lover Wildwood å bli noe studioet aldri har gjort før.

Laika lover en imponerende rollebesetning, inkludert Mahershala Ali, Angela Basset, Jacob Tremblay og flere. Filmen fokuserer på reisen til en ung jente som prøver å finne lillebroren sin i det titulære og farlige fantasilandet Wildwood.

Wildwood kommer ut en gang i 2026.