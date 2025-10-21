LaLiga avlyser Miami-kampen mellom Villarreal og Barcelona "på grunn av usikkerheten som har oppstått i Spania"

HQ

Det blir ingen LaLiga-kamp mellom Villarreal og Barcelona i Miami likevel. LaLiga hadde annonsert at en vanlig ligakamp, med Villarreal som "hjemmelag", ville finne sted på Hard Rock Stadium i Miami den 20. desember, som en måte å promotere sporten og lagene i utlandet på.

Det ble imidlertid møtt med bred avvisning fra fansen, resten av klubbene og spillerne, som protesterte under LaLiga-kampene forrige helg ved å stå stille i 15 sekunder før kampstart, en protest som TV-sendingene sensurerte i mange av kampene.

Etter å ha sett "usikkerheten som har oppstått i Spania de siste ukene", trakk arrangøren seg, og LaLiga hadde ikke noe annet valg enn å avlyse planene, som de kunngjorde tirsdag kveld i en uttalelse.

Den spanske ligaen sa at de "beklager dypt at dette prosjektet, som representerte en historisk og enestående mulighet for internasjonal ekspansjon av spansk fotball, ikke vil kunne gå videre", og hevdet at det ville ha vært "et avgjørende skritt i den globale veksten av konkurransen, og styrket klubbenes internasjonale tilstedeværelse, spillernes posisjonering og synligheten til spansk fotball i et strategisk marked som USA".

Problemene med LaLiga-kampen i Miami

Men selv spillerne i klubbene Barcelona og Villarreal var sinte over avgjørelsen, som ble tatt uten deres godkjennelse, og som ville tvinge dem til å foreta en helt unødvendig reise i en allerede fullpakket kalender. UEFA hadde i utgangspunktet godkjent kampen, men hevdet at den ikke ville skape presedens, og at de ville kjempe for at fotballen skulle forbli "forankret i sitt hjemmemiljø".

Til slutt var det mange som mente at det også ville forfalske konkurransen, noe som ville være til fordel for Barcelona (de ville spille en "bortekamp" i Miami, en by der de fleste ville støtte dem), og de fleste Villarreal-fansen ville gå glipp av muligheten til å støtte laget sitt i en av sesongens viktigste kamper (Villarreal ligger for øyeblikket på tredjeplass i LaLiga).

Likte du ideen om å få en LaLiga-kamp spilt i utlandet?