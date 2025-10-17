LaLiga-spillere planlegger en visuell protest mot Villarreal-Barça-kampen i Miami: Stå stille i 30 sekunder

HQ

Etter kunngjøringen fra UEFA og den senere offisielle bekreftelsen fra LaLiga om at en kamp mellom Villarreal og Barcelona i LaLiga 20. desember neste år skal spilles i Miami, har fansen uttrykt misnøye og bekymring, og frykter at dette vil skape presedens for at hjemmekamper feires i utlandet, langt fra de lokale supporterne.

Resten av klubbene i LaLiga har også avvist ideen, og de har blitt enige om å gjennomføre en stille, men veldig visuell protest i den kommende LaLiga-kampen, den første etter landslagspausen med VM-kvalifiseringskamper, som finner sted denne helgen: forsinke kampen i omtrent 20-30 sekunder, og stå stille på banen, etter første fløyte.

Ifølge radiostasjonen COPE snakker alle de 20 kapteinene fra førstedivisjon i Spania om å gjøre denne gesten i protest. Det inkluderer også Villarreal og Barcelona, klubbene som skal ta turen til Miami.

Spillerne, gjennom sin forening AFE, sier at de ikke nødvendigvis er imot å spille i Miami, men klager over mangelen på åpenhet fra LaLiga, etter at ledere fra LaLiga, Barcelona og Villarreal unnlot å delta på et møte innkalt av foreningen forrige tirsdag, og i stedet valgte å feire et nytt møte neste uke, når forhåndssalget til Miami-kampen allerede har startet og mange spillere ikke ville være tilgjengelige.

Første gang vi kan se den protesten er i kveld, fredag kl. 21:00 CET, mellom Oviedo og Espanyol.