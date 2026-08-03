LaLiga-president Javier Tebas kritiserer Real Madrid for uttalelsen om FIFA Forward Enterprise

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Real Madrid sendte ut en uttalelse søndag etter at FIFA hadde kunngjort at de avlyste planen om å selge andeler i verdensmesterskapet. Den spanske klubben sa at de «tok varmt imot FIFAs beslutning om å trekke tilbake forslaget om delvis salg av de kommersielle rettighetene til sine turneringer» og mente det var «gode nyheter for fotballen, for styringsorganene og, fremfor alt, for de millioner av fansen av vår elskede sport».

I Real Madrids uttalelse henviste klubben også til prosjektet som LaLiga lanserte i 2021, en avtale med aksjefondet CVC om å avstå omtrent 8,5 % av inntektene fra TV-rettighetene de neste 50 årene i bytte mot investeringer i klubbene – en plan som i sin natur ligner det mislykkede FIFA Forward Enterprise. «Å pantsette inntekter som tilhører klubbene – som bærer alle kostnader og risikoer – for et halvt århundre, skaper en presedens som fotballen ikke må gjenta, verken i vårt land eller internasjonalt», sa Real Madrid.

LaLiga-president Javier Tebas reagerte på uttalelsen og sa at CVC-avtalen var frivillig og at ikke alle klubber ble tvunget til å gå med på den. «Det var en beslutning som ble vedtatt av et bredt flertall av klubbene, nettopp i utøvelse av den autonomien som uttalelsen selv hevder å forsvare», sa Tebas, og svarte tilbake til Real Madrids president Florentino Pérez med å si: «det er ganske selvmotsigende at den som kritiserer andre klubber for å binde opp fremtidige inntekter, selv har pantsatt inntektene fra Bernabéu, har gitt et fond tilgang til driften av visse stadionvirksomheter i tjue år, og har brukt nesten et år på å foreslå modeller for å slippe investorer inn i Real Madrids eierskap».

Dessuten Tebas satte til og med spørsmålstegn ved om Pérez visste om FIFAs planer, og spurte hvorfor det tok dem så lang tid å reagere, hvorfor Anas Laghari, Real Madrids finansielle rådgiver, var til stede under VM-finalen, og hvorfor JP Morgan angivelig var involvert i FIFAs planer – en bank som også var involvert i Superliga-prosjektet som ble lansert av Pérez.

«Prinsippet virker enkelt: når Real Madrid bestemmer det fritt, er det modernisering og økonomisk strategi; når de andre klubbene bestemmer det fritt, er det en byrde», sa Tebas, og begrunnet sitt utbrudd med å minne om at Real Madrid «taper rettssaker år etter år» og at «den ikke så overlegne organisasjonen» har lite troverdighet igjen.