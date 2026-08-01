FIFA Forward Enterprise er offisielt avlyst, Infantino trekker seg fra den kontroversielle planen

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FIFA har offisielt gitt opp planen om å selge ut minoritetsandeler i verdensmesterskapet og andre turneringer, etter den overveldende negative responsen fra hele verden, særlig fra UEFA, som truet med å trekke seg helt ut av verdensmesterskapet dersom planen ble gjennomført.

CONCACAF (Nord- og Mellom-Amerika) og AFC (Asia) avviste også planen, med til sammen 136 stemmer fra de tre konføderasjonene. Og selv om FIFA hadde fått nok stemmer (de trengte 50 % av de 211 medlemsforbundene), ville de aldri ha tiltrukket seg de planlagte investeringene med et VM uten Spania, England, Frankrike, Tyskland...

Denne uttalelsen kommer 24 timer etter at FIFA sa at de ville fortsette med planen, og insisterte på at de ikke «solgte fotballen».

«Etter å ha lyttet nøye til alle synspunktene, har det blitt klart at prosjektet har skapt splittelser av en art som, uavhengig av støttenivået, ikke lenger er i tråd med det opprinnelige målet.»

«Vårt formål har alltid vært – og vil alltid være – å forene og forbedre. Derfor vil ikke dette forslaget bli gjennomført», sa FIFA.

I uttalelsen, skrevet av Gianni Infantino, forklarte han at planen om å privatisere deler av verdensmesterskapet gjennom et datterselskap kalt FIFA Forward Enterprise hadde til hensikt å styrke FIFA-medlemmene, spesielt i land der støtten trengs mest. Men nå som Infantino har mistet støtten selv fra innsiden av FIFA, vil han fokusere på å «bringe alle interesserte parter sammen igjen i løpet av de kommende dagene og ukene i en ånd av felles interesse for sporten vår».