UEFA tar den "beklagelige avgjørelsen" om å arrangere LaLiga- og Serie A-kamper i Miami og Australia

Liga-kampen mellom Villarreal og Barcelona og Serie A-kampen mellom AC Milan og Como vil bli spilt i utlandet: Den spanske kampen vil bli spilt i Miami 20. desember, og den italienske i Perth, Australia, i februar 2026. Ideene om å legge disse kampene til utlandet, som ble fremmet av de respektive ligaenes eiere for å øke bevisstheten om klubbene i utlandet, ble møtt med bred avvisning fra klubbens fans (spesielt fra Villarreals og Milans fans, som vil gå glipp av én hjemmekamp denne sesongen).

Ideen ble også avvist av UEFA, men det europeiske fotballforbundet har likevel godkjent at disse ligakampene spilles tusenvis av kilometer fra hjemlandet på grunn av deres eget mangelfulle regelverk. "Gitt at det relevante FIFA-regelverket - som for øyeblikket er under revisjon - ikke er klart og detaljert nok, har UEFAs eksekutivkomité motvillig tatt beslutningen om å unntaksvis godkjenne de to forespørslene som er forelagt den", sier UEFA i den kaldeste uttalelsen noensinne.

UEFA sa at de hadde satt i gang en egen konsultasjon med interessenter og bekreftet "den utbredte mangelen på støtte som allerede hadde blitt uttrykt av fans, andre ligaer, klubber, spillere og europeiske institusjoner rundt konseptet med å flytte hjemlige ligakamper til utlandet", og at de vil ta forholdsregler for å forhindre at dette skjer igjen, og oppfordret de nasjonale fotballforbundene til å ta kontakt med UEFA før de sender inn eventuelle fremtidige forespørsler.

UEFA-presidenten beklager den "beklagelige" avgjørelsen

Bundesliga-sjefen sa for eksempel i august i fjor at en slik forespørsel ville være utenkelig i Tyskland. "Det passer ikke inn i vår fotballkultur, og vil aldri være vårt ekspansjonsmål."

UEFA-president Aleksander Čeferin insisterte i dag på at "ligakamper bør spilles på hjemmebane; alt annet vil frata lojale fans retten til å gå på kamp og potensielt introdusere konkurransevridende elementer".

"Selv om det er beklagelig å måtte la disse to kampene gå av stabelen, er denne avgjørelsen eksepsjonell og skal ikke oppfattes som en presedens. Vår forpliktelse er klar: å beskytte integriteten til de nasjonale ligaene og sørge for at fotballen forblir forankret i sitt hjemmemiljø", la Ceferin til.

Liker du ideen om å ta hjemlige ligakamper til Miami eller Australia? Tror du det kan (slik det spanske og italienske fotballforbundet gjør) øke verdien av fotballkonkurransen på verdensbasis?