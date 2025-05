Lamborghini slår seg sammen med ESL FACEIT Group som DreamHack Dallas-partner

HQ

Som en del av det kommende DreamHack Dallas-arrangementet kan fansen forvente at Lamborghini vil ha en betydelig tilstedeværelse ettersom den italienske superbilprodusenten nå har signert en partnerskapsavtale med ESL FACEIT Group for å bli festivalens hovedpartner.

I pressemeldingen nevnes det at samarbeidet vil ha et stort fokus på virtuell racing og Web3-aktiveringer, og det går så langt som å si at det vil tilby "fans en enestående mulighet til å oppleve merket i skjæringspunktet mellom ytelse, innovasjon og digital kultur."

Det bemerkes at Lamborghini vil ha en massiv 300 kvadratmeter stor stand på DreamHack Dallas som vil "slå sammen banebrytende spill med italiensk bilhåndverk." Her kan vi forvente at fansen vil kunne "begi seg ut på en oppslukende merkevarereise med kuraterte e-sportkonkurranser, toppmoderne racingsimulatorer og interaktive Web3-aktiveringer." Dette kommer i tillegg til at en Lamborghini Revuelto er til stede, og muligheten til å tjene digitale samleobjekter av Lamborghini-modeller blir også tilbudt.