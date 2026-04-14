Lamine Yamal påkaller LeBron James' ånd før han forsøker seg på en 'remontada' mot Atlético de Madrid

Lamine Yamal skal lede Barcelona i kveld når de forsøker å gjøre comeback mot Atlético de Madrid for å kvalifisere seg til semifinalen i Champions League. På pressekonferansen sa han at han tror et comeback er fullt mulig, og utfordret Atlético-manager Cholo Simeone til å sette ham opp mot en av sine spillere.

24 timer før kampen (i kveld tirsdag kl. 21:00 CEST, 20:00 BST) endret Yamal profilbildet sitt på Instagram, der han har over 40 millioner følgere, med et bilde av LeBron James som "sover" over NBA-trofeet han vant i 2016.

Det er et betydningsfullt bilde, for for ti år siden ledet LeBron Cleveland Cavaliers til et enormt comeback i NBA-finalen: fra 3-1 under til 4-3-seier etter sju kamper, og ble det første NBA-laget som vant etter å ha ligget under 3-1 i best av sju-kampserien. James scoret 41 poeng i kamp fem og seks.

"LeBron er et av forbildene som kan inspirere meg til morgendagens kamp, og det er derfor jeg inkluderte ham. Jeg skal tenke på hvordan han gjorde det, og forhåpentligvis kan jeg gjøre det samme", sier Lamine.

18-åringen, som overrasket mediene iført briller, sa at han ikke ønsker at fokuset kun skal rettes mot ham. "Jeg spiller for Barcelona, det er kvalitetsspillere, det er veteraner... Jeg tror ikke alt dreier seg om meg. Vi har mange ledere på laget. Jeg ser på meg selv som en av dem, men jeg er ikke den eneste."

Tror du Barcelona kan komme seg opp fra to mål under mot Atlético de Madrid, som spiller på Metropolitano Stadium i Madrid?